Come combattere la violenza. Centro d’aiuto in prima linea. Oltre 200 donne lanciano l’sos

FERRARA

Sottoscritto il ‘Protocollo operativo distrettuale per le azioni di prevenzione, accoglienza e contrasto alla violenza contro le donne’. Un documento che ha permesso di esaminare i dati relativi al territorio di Ferrara. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 2023 il progetto ‘Uscire dalla Violenza’ del Centro donna giustizia ha accolto e seguito 336 donne (232 italiane e 104 straniere).

Sono 101 le donne già accolte nel 2022 o anni precedenti che hanno continuato un percorso con il Centro anche nel 2023. Sono 235 quelle che hanno contattato per la prima volta (nel 2023) o sono ritornate dopo più di un anno dall’ultimo accesso. Ieri, nella sede municipale è stato sottoscritto il ‘Protocollo operativo distrettuale per le azioni di prevenzione, accoglienza e contrasto alla violenza contro le donne’. All’incontro sono intervenuti l’assessore comunale alle pari opportunità Dorota Kusiak, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello e i rappresentanti del Centro ascolto uomini maltrattanti Michele Poli, di Udi Stefania Guglielmi, del Centro donne giustizia Daria Baglioni, insieme ai rappresentanti dei soggetti che hanno sottoscritto il protocollo. "Il ‘Protocollo operativo distrettuale per le azioni di prevenzione, accoglienza e contrasto alla violenza contro le donne’ – ha spiegato Dorota Kusiak – è il risultato di uno sforzo condiviso e attentamente elaborato da tutti i soggetti sottoscrittori del presente documento, impegnati attivamente nel contrasto della violenza di genere e nell’aiuto alle vittime. Il protocollo non è soltanto un documento formale, ma rappresenta la sinergia e la determinazione di coloro che si impegnano concretamente sul territorio. Oltre a delineare procedure e azioni concrete, il documento incarna la nostra missione di sensibilizzazione e prevenzione, mirata a modificare in positivo le dinamiche sociali e garantire un futuro in cui ogni donna possa vivere libera dalla violenza". All’evento ha partecipato il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, il quale ha ribadito come la firma del protocollo vada: "in continuità con gli impegni assunti e contenuti nel protocollo di intesa di livello provinciale, firmato mercoledì". I firmatari oltre il Comune di Ferrara, i rappresentanti dei Comuni di Jolanda di Savoia, Masi Torello, Voghiera, Unione Terre e Fiumi (Copparo, Riva del Po, Tresignana) l’Azienda Ospedaliero-universitaria e Ausl, il comando provinciale dei Carabinieri, la Questura, Unife, l’Ordine degli Avvocati, il Centro Donna Giustizia aps di Ferrara, il Cam Centro di ascolto per uomini maltrattatati aps di Ferrara, Udi (Unione donne in italia sezione di Ferrara) i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil.

Mario Tosatti