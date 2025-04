Compensi pagati agli agenti, la Spal è prima

Tra le 60 società iscritte alla Lega Pro, la Spal è per distacco quella che nel 2024 ha pagato i compensi più elevati agli agenti sportivi. Una cifra enorme, addirittura oltre 872mila euro (Iva compresa). E nettamente superiore a quella di tutti gli altri club di serie C, basti pensare che al secondo posto troviamo il Benevento con circa 546mila euro e sul terzo gradino del podio il Catania con poco più di 463mila euro. Quelli diffusi dalla Figc sono dati che fanno impressione, che dalle parti di via Copparo però non sorprendono affatto chi si occupa di questioni economico-finanziarie. Interrogata sulla questione, la società biancazzurra ha infatti confermato che sono stati pagati 872mila euro per i compensi degli agenti, precisando però che oltre la metà di quella cifra si riferisce a commissioni relative alle stagioni precedenti.

Per il campionato in corso la Spal avrebbe speso circa 403mila euro per i compensi degli agenti: tutto il resto sarebbe relativo agli anni precedenti. Addirittura quando la Spal giocava in serie A o nel campionato successivo alla retrocessione in B, quindi anche prima che arrivasse il presidente Tacopina. Stando a quando filtra dagli uffici della società biancazzurra quindi il problema principale sarebbe relativo al fatto che in precedenza questi compensi non erano stati pagati, e che quindi la Spal si sarebbe ritrovata a dover versare una somma molto alta, estremamente superiore a quella di tutti gli altri club in quanto aveva più debiti pregressi. Va detto comunque che 403mila euro versati agli agenti per la stagione in corso resta una cifra astronomica, soprattutto se si considera il rendimento della squadra guidata prima da Dossena e poi da Baldini. Restringendo lo sguardo al girone B – quello in cui militano i biancazzurri – nessuno si avvicina minimamente alla cifra pagata dalla Spal. Al secondo posto c’è l’Ascoli con 303mila euro, seguito da Virtus Entella e Perugia a quota 299mila e Ternana con 282mila. Tutti club che in un passato più o meno recente hanno giocato in serie B.

Tutte le altre hanno versato molto di meno, tanto che superato quota 100mila euro soltanto Gubbio e Pescara rispettivamente con circa 145mila e 118mila. Scorrendo la classifica, l’Arezzo ha pagato 90mila euro per i compensi agli agenti, Rimini 86mila, Pineto 85mila, Torres 68mila, Vis Pesaro 63mila, Campobasso 62mila, Lucchese 41mila, Legnago Salus 29mila, Pontedera 18mila, Carpi 12mila, Sestri Levante 8mila e Pianese 7mila. Il dato del Milan Futuro invece è compreso negli importi della serie A. Nei prossimi anni la politica del taglio del monte ingaggi intrapresa dalla dirigenza dovrebbe cominciare a dare i frutti sperati: di conseguenza anche i compensi per gli agenti dovrebbero diminuire in maniera sensibile. A patto ovviamente di salvare la categoria, perché retrocedere nei dilettanti rappresenterebbe un salto nel vuoto a 360 gradi. Sbirciando negli altri gironi di Lega Pro, nell’A la società che ha speso di più per i compensi degli agenti è la Triestina (353mila euro), quartultima in classifica come la Spal. Il club alabardato è seguito da Feralpi Salò (321mila) e Vicenza (270mila). In coda, Giana Erminio e Pro Vercelli non hanno versato nemmeno un euro. Del girone C abbiamo in parte già parlato citando Benevento e Catania che occupano il secondo e terzo posto assoluto dell’intera Lega Pro. Ha pagato una somma piuttosto elevata anche l’Avellino (288mila euro), mentre Casertana e Turris zero assoluto. Come il Milan Futuro, anche i corrispettivi di Atalanta Under 23 e Juventus Next Gen sono compresi negli importi di serie A, dove naturalmente circolano cifre da capogiro.