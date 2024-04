Controlli antidroga all’uscita della scuola. Cinofili in azione anche in un parchetto

Continuano i controlli antidroga nei pressi delle scuole. In particolare, l’attenzione si focalizza sui luoghi di aggregazione di giovani vicino agli istituti, già in alcuni casi teatro di fenomeni preoccupanti che sono stati anche al centro di un recente incontro in prefettura. Nella mattinata di martedì, i carabinieri e l’unità cinofila della polizia locale hanno proceduto ad effettuare un controllo nei pressi di un istituto scolastico superiore della città. L’attività preventiva, svolta di comune accordo con la direzione scolastica dell’istituto stesso, è stata effettuata all’orario di uscita, momento considerato di maggiore criticità. Gli accertamenti svolti sugli studenti, tra i molti in uscita al termine delle lezioni, non hanno portato a trovare nulla di sospetto. Al termine dell’attività è stato effettuato inoltre un controllo all’interno dei parchi adiacenti alla struttura scolastica, particolarmente frequentati in quella fascia oraria. Nei prossimi giorni, i controlli da parte dei carabinieri e della polizia locale continueranno, sempre in stretta collaborazione con le scuole. Le attività di questo tipo, lo ricordiamo, sono state implementate a seguito di alcuni episodi di bullismo che si sono verificati all’esterno delle scuole, oltre che per prevenire la diffusione di stupefacenti tra i giovanissimi.