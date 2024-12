Copparo: accensione dell'albero di Natale con spettacolo musicale e mercatini

Una suggestiva cerimonia, sabato, ha accompagnato l’accensione dell’albero di Natale e della grande stella nei giardini di piazza della Libertà a Copparo. L’evento "Accendiamo il Natale", inizialmente previsto per la giornata di ieri, è stato anticipato per via del previsto maltempo grazie all’impegno di tutti gli organizzatori, Comune, commercianti, Comart, Pro Loco Copparo e Studio Borsetti Eventi.

Ad arricchire la cerimonia è stato il coinvolgente spettacolo musicale "The Big Violinist": una maestosa e scenografica dama con la sua grande gonna illuminata ha suonato il violino dal vivo da oltre quattro metri di altezza, accompagnando il pubblico in un viaggio all’insegna della musica, dell’eleganza e della magia.

Da mattina a sera è stata aperta la pista del ghiaccio, e per riscaldarsi non sono mancati cioccolata calda, vin brulè e biscottini. Ad animare il centro, i mercatini Creativando, lo stand di Croce Rossa e, per i più piccoli, "Aspettando Natale... a Casa di Babbo".