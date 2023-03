Corso per l’uso di defibrillatori "Venti volontari sono già pronti"

A Mirabello alla biblioteca comunale Leonardo Tocchio si è concluso un’altro corso BLSD per il corretto utilizzo dei defibrillatori pubblici. "Un ringraziamento a tutti i volontari di Mirabello e Coronella che hanno partecipato - dice subito l’assessore Gianfranco Guizzardi - in particolare a Beppe Balboni e Auro Scacchetti che si sono impegnati affinché il corso potesse avere luogo"". La prima giornata di corsi si era svolta una settimana fa ed ora si è conclusa anche la seconda, insegnando a utilizzare correttamente il defibrillatore. "Vi è stata la consegna degli attestati di frequenza ai volontari di Mirabelllo e Coronella che hanno seguito con attenzione ed interesse le linee guida spiegate con grande professionalità e coinvolgente preparazione da una docente che ha creato molto interesse e riscontro nei partecipanti - ha spiegato Scacchetti - ieri invece, i corsi di retraining con una ventina di volontari che già da alcuni anni assolvono a questo tipo di esperienza". L’appuntamento di ieri è stato dunque per i volontari più esperti che già di diversi anni hanno l’ abilitazione all’utilizzo del defibrillatore e, dice Scacchetti, "di cui il nostro territorio deve essere veramente grato".

Laura Guerra