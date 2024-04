Così nascono i ‘bee hotel’ per le api

Una giornata dedicata alla terra ed alla natura, festa dell’ambiente purtroppo condizionata dal maltempo che ormai da giorni attanaglia l’Italia con vento freddo e temperature in picchiata. Si tratta di un’iniziativa che si è svolta nel pomeriggio di sabato al parco Schiaccianoci, area definita di riequilibrio ecologico, in via Waldmann Massari, organizzata dalle Guardie ecologiche volontarie (Gev) di Ferrara per celebrare la Giornata della Terra (Earth Day). Quest’anno le Gev di Ferrara hanno proposto laboratori creativi per i più piccoli, che si sono cimentati nella costruzione di mangiatoie per uccellini e ‘bee hotel’ per insetti impollinatori. Tra le attività, anche la realizzazione di semenzai per le piantine. Nel corso del pomeriggio era tutto pronto per le attività didattica finalizzate alla sensibilizzazione sull’ambiente, al consumo sostenibile ed al riutilizzo dei rifiuti, ma l’arrivo del maltempo ha fatto rinviare tutte le attività programmate. Sarà per la prossima volta, appuntamento con l’amore per l’ambiente.

Mario Tosatti