Crac Carife, Codacons e Adusbef "Azione contro la società di revisione"

Codacons e Adusbef continueranno a prestare assistenza per il recupero dell’ulteriore 10% messo a disposizione dal Fir e, per quanto riguarda Carife, annunciano un’azione collettiva contro la società di revisione dei conti Deloitte & Touche. "Gli avvocati del Codacons, dell’Adusbef e l’vvocato Gisella Rossi, "ritenendo che si possa individuare una responsabilità civile della società della revisione dei conti in merito alle perdite finanziarie subite a suo tempo dagli azionisti di Carife, hanno deciso di proporre agli ex azionisti un’azione civile collettiva volta ad ottenere il risarcimento integrale delle perdite subite".