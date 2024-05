Cultura all’autosalone, si parte con Scandellari

Finito il tempo in cui le auto raccontavano ‘quanto possediamo’ è arrivato quello in cui rivelano ‘chi siamo’. Su questo spirito la concessionaria Mazda – Autosalone Cavour ha deciso di aprire il proprio salone di via Eridano ad eventi culturali. Il debutto sarà domani alle 18, con la presentazione de ‘La scimmia nel cassetto’, (Hoepli), il nuovo libro di Riccardo Scandellari, consulente e divulgatore che sul senso del brand e sulla reputazione aziendale ha costruito la propria credibilità e il proprio successo professionale. Un appuntamento rivolto ad imprenditori, clienti e cittadini, ad accesso libero.

Affatto casuale la scelta di partire con Scandellari, che nel suo ultimo testo affronta il tema dell’esposizione al pubblico, della paura del fallimento e scandisce l’idea di un marketing le cui parole chiave sono fiducia e mantenimento delle promesse, "requisiti fondamentali in un tempo in cui i bisogni primari sono pressoché tutti soddisfatti e bisogna puntare sui desideri, gli stessi che possono migliorarci".