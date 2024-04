Cultura delle legalità, studenti a lezione dagli uomini dell’Arma

A lezione di legalità. Il Rita Levi Montalcini di Argenta ha ospitato una lezione particolare, con la partecipazione dei carabinieri della Compagnia di Portomaggiore e della stazione di Argenta, per una lezione sulla cultura della legalità e del senso civico in tutti i suoi aspetti, premessa indispensabile per la formazione professionale ed umana delle nuove generazioni. Nel corso dell’evento è stata sottolineata l’importanza del rispetto delle regole in ogni ambito sociale, a partire dalla famiglia, nella scuola, nella realtà lavorativa e nella società in generale. Sono state toccate e approfondite tematiche particolarmente vicine alle realtà giovanili quali il bullismo e cyberbullismo, la sicurezza stradale, l’abuso di sostanze stupefacenti, l’uso ragionato e consapevole della rete, la violenza domestica e il femminicidio. Molteplici sono gli ambiti in cui è impegnata l’Arma, da quello prioritario del mantenimento dell’ordine pubblico a difesa del cittadino, alla tutela del patrimonio artistico e ambientale, fino allo svolgimento di indagini e sopralluoghi realizzati con il ricorso a tecniche scientifiche.