Dal 3 febbraio riapre la piscina

Dal 3 febbraio riaprirà la piscina comunale di Codigoro, dopo che dallo scorso 1 dicembre era stata chiusa. Tornerà dunque, dopo tre mesi di stop ad accogliere nuotatori ed atleti, che potranno, così riprendere corsi ed attività quali pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto, acquafitness e funzionale. Sono ormai conclusi i lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico, co-finanziati dalla Regione, grazie alla partecipazione ad uno specifico bando, avviati all’inizio di dicembre scorso, interventi culminati con la sostituzione degli infissi e con l’installazione del cosiddetto cappotto termico. Sono, inoltre, stati eseguiti interventi di impermeabilizzazione della vasca interna. Dalle 8,30 del 3 febbraio - precisa una nota del comune - l’impianto natatorio riaprirà osservando il proprio consueto calendario, raggiungibile anche sul profilo facebook. Per cominciare ad accogliere nel miglior modo i fruitori della piscina codigorese la segreteria sarà raggiungibile telefonicamente già a decorrere da lunedì prossimo (27 gennaio) dalle 9 alle 19 e da giovedì 30 gennaio direttamente in loco, nelle medesime fasce orarie ai seguenti recapiti cellulare 3248209442, fisso 0533670734 o e-mail: info@piscinadicodigoro.it. "E’ motivo di soddisfazione poter restituire, in tempi celeri, un impianto sportivo amato ed apprezzato dalla comunità codigorese e dagli utenti provenienti anche da territori vicini - dice il sindaco Alice Zanardi - come lo è la nostra piscina comunale. Un ringraziamento a tutti coloro che, a partire dall’Ufficio Tecnico, all’impresa esecutrice, hanno reso possibile il raggiungimento di questo risultato. Valuteremo al meglio, con il gestore della piscina di Codigoro la Swim Project il piano degli interventi futuri, per ridurre al minimo i disagi, concentrandoci sull’impianto di riscaldamento in estate, quando non sarà necessario riscaldare l’impianto." Gli fa eco l’assessore allo sport, Samuele Bonazza, che aggiunge "si tratta di lavori assolutamente necessari per rendere ancora più confortevole la nostra piscina, uniformandola agli standard europei. Tutti gli appassionati di sport acquatici, che hanno sempre frequentato con assiduità il nostro impianto natatorio, potranno presto tornare a svolgere le loro attività preferite. Un grazie speciale va ad Antonio Baldetti e a tutti i suoi collaboratori".

cla. casta.