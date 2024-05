Dal pop-rock ai brani di De André. In scena il concerto di primavera

Tutto pronto per il concerto di primavera. In scena mercoledì 8 maggio alle 21 al teatro Comunale la banda filarmonica comunale ‘Ludovico Ariosto’, con ospiti cantanti e musicisti, tra i quali il batterista Ellade Bandini, e un tributo a Fabrizio De Andrè. L’iniziativa è patrocinata dal Comune con la collaborazione del Lions International, distretto 108Tb, al quale andrà una parte del ricavato da destinare a progetti umanitari, tra cui iniziative a sostegno delle famiglie coinvolte in casi di cancro infantile. Un appuntamento in musica che è stato presentato ieri in municipio, dall’assessore alla Cultura Marco Gulinelli, con il presidente della banda filarmonica comunale ‘Ludovico Ariosto’ Stefano Mandrioli, il maestro e il vice maestro Stefano Caleffi e Fabio Bonora, la cantante Roberta Righi, il vice governatore del distretto Lions 108 Tb Teresa Filippini e il past governatore Lions Gianni Tessari.

Il programma della serata spazia dalla musica americana a quella italiana pop-rock, alternando brani solistici e orchestrali. Sul palco si esibiranno 52 musicisti, tra cui l’organico completo della Ludovico Ariosto, composto da oltre 40 musicisti a fiato, diretti dal maestro Caleffi, con un brano originale da lui stesso composto. Il concerto prevede la partecipazione straordinaria del batterista Ellade Bandini, che si esibirà in alcuni dei grandi successi di De Andrè. Altri ospiti speciali saranno il tenore Moreno Finotelli, il chitarrista Luca Longhini, i cantanti Roberta Righi, Fulvio Bertolino, Gianluca Pescarini, la band tributo ufficiale a Fabrizio De Andrè ‘Jamina’ (voce Francesco Diodati, chitarre Giuseppe Diodati e Francesco Bottazzi, violino Damiano Rongioletti e clarinetto Fabio Bonora), i coristi Cecilia D’Elia, Francesca Salvi, Francesca Ferretti, Tommy Borgatti.