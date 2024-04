Daniele Botti incontra gli elettori

Il candidato centrista Daniele Botti, alla prova del pubblico in Sala Estense. È infatti in programma per domani, a partire dalle 18.30, la presentazione ufficiale della sua candidatura. Una corsa che, pur nascendo in seno al civismo, ha raccolto da subito l’appoggio di Italia Viva. Tant’è che, il primo appuntamento politico al quale Botti ha partecipato è stato la Leopolda, organizzata dal leader di Iv Matteo Renzi. "Siete tutti invitati ad un momento di condivisione di prospettive diverse, di sogni per una Ferrara Futura che sia capace di sorridere al futuro – si legge nell’invito –. Un momento di proposte concrete, di programmi elettorali fuori dalla retorica del populismo. Un momento di serenità politica e di entusiasmo, lontani dalla polarizzazione tossica che destra e sinistra hanno generato a Ferrara tra rancori e attacchi personali". Botti si colloca "orgogliosamente al centro, con la voglia di fare la differenza". "Potrete farci domande mirate – prosegue il candidato sindaco nell’invito, non scapperemo dal confronto, e potrete consegnarci i vostri contributi per regalarci le vostre riflessioni. Ci hanno abituato ad una politica negativa, nell’impossibilità del dialogo: noi vogliamo cominciare a farla con il sorriso". "Il mio obiettivo è proprio quello di uscire dal bipolarismo – aveva dichiarato nella sua intervista al Carlino -. Penso che ci sia una larga fetta di elettorato – centrista, appunto – stanca di questa contrapposizione così polarizzata, rissosa, lontana dai temi reali che interessano giovani e famiglie". Ora, sarà interessante vedere chi entrerà a far parte della lista Ferrara Futura.