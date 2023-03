Danni dopo le mareggiate, ecco i primi contributi

COMACCHIO

Arrivano i primi aiuti a privati e attività, così da poter fronteggiare i danni subiti a seguito della mareggiata dello scorso novembre. Una notizia importante e particolarmente attesa da famiglie e imprese. Per quanto riguarda il territorio comunal di Comacchio erano stati Lido di Volano e Porto Garibaldi le località maggiormente colpite dall’emergenza meteo. Le prime misure economiche di immediato sostegno sono pensate per nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, con contributo concedibile entro il massimale complessivo di 5mila euro; e per le attività, allo scopo di consentire l’immediata ripresa della capacità produttiva, ovvero la piena operatività, a seguito dei danni subiti, con contributo concedibile entro il massimale complessivo di 20mila euro. Le direttive sono contenute nel Decreto del Presidente – Commissario Delegato 33 del 23 marzo 2023 e stabiliscono gli aiuti per far fronte ai danni occorsi in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei giorni dal 22 novembre al 5 dicembre 2022, nel territorio dei Comuni di Comacchio, di Goro e di Codigoro in provincia di Ferrara, di Cesenatico, di Gatteo e di Savignano sul Rubicone in provincia di Forlì-Cesena e nel territorio del Comune di Ravenna.

"Un intervento che aspettavamo e su cui contavamo – commenta il sindaco Pierluigi Negri –. È la prima misura di sostegno a tutti coloro hanno dovuto subire i danni ed i disagi dovuti alla calamità del novembre scorso. Bene i contributi a privati ed imprese: è però fondamentale proseguire negli interventi di messa in sicurezza delle aree critiche". Le domande di contributo vanno presentate entro il termine perentorio del 5 maggio al Comune nel cui territorio è ubicato il bene danneggiato. Tutta la modulistica è scaricabile dalla pagina dedicata del sito web istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile (https:protezionecivile.regione.emilia-romagna.itpiani-sicurezza-interventi-urgentiordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008eventi-22-novembre-5-dicembre-2022-ocdpc-n-966-2022contributi-eventi-nov-dic-2022contributi-ai-privati-ed-alle-attivita-economiche-e-produttive-direttive-e-modulistiche-da-scaricare). Nella stessa pagina si potranno anche consultare le direttive recanti le disposizioni per la determinazione e la concessione delle prime misure economiche di immediato sostegno. Per informazioni: [email protected] - 0533310120; [email protected] - 0533310201; [email protected] - 0533318686.

Valerio Franzoni