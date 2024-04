Denuncia la scomparsa del figlio. Ma è un allontanamento volontario

Momenti di apprensione nella serata di lunedì in centro città quando i centesi hanno visto arrivare in via Provenzali, le auto di carabinieri, 118 e vigili del fuoco richiedendo anche la chiusura temporanea della strada. A quanto si apprende, si è trattato dell’allarme dato da una mamma che non riusciva più a mettersi in contatto con il figlio dalla mattina. Ha dunque chiesto aiuto ai carabinieri che subito si sono portati sul luogo, e guardando verso l’appartamento hanno notato la finestra con all’interno una luce accesa. Pensando che dunque potesse essere accaduto qualcosa al ragazzo, un quarantenne di origini del sud, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per poter accedere all’interno dell’abitazione. Una volta dentro, però, non hanno trovato nessuno e dunque si sono portati a controllare anche nel garage per appurare che non ci fosse nessuno in stato di bisogno o incoscienza. Era dunque stata diramata una ricerca anche se tutto lasciava pensare a un allontanamento volontario. Tutto si è poi risolto in tarda serata di ieri.

l.g.