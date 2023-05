Diario e storia di don Fogli, curato di valle

È il diario-notiziario redatto dal canonico comacchiese don Antonio Fogli fra 1900 e il 1921 quello trascritto nel libro curato da Maurizio Marcialis, ‘Diario di un curato di valle’, che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Dialogheranno con il curatore Diego Cavallina e Alberto Lazzarini. La fedele trascrizione di un manoscritto compilato circa cento anni orsono. Si tratta del Diario - Notiziario politico religioso sociale redatto dal canonico comacchiese don Antonio Fogli che tiene traccia della storia del territorio dal primo gennaio 1900 al 31 dicembre 1921. Il Diario presenta la Comacchio di cento anni fa, vista da un sacerdote ultrasettantenne che riporta i fatti salienti della sua cittadina, ma anche di Mesola e di Codigoro, dove aveva svolto il suo servizio. Ricorda molti fatti della Prima guerra mondiale che, pur non toccando direttamente la cittadina lagunare, tuttavia faceva sentire la sua pesante influenza sulla vita di tutti i giorni sia per le condizioni economiche sempre più stringenti sia per la perdita di un nipote e di tanti giovani comacchiesi chiamati al fronte. Il Diario tratta e sottolinea, inoltre, le difficoltà della vita quotidiana, la fame, la povertà, i continui aumenti dei prezzi dei prodotti alimentari e gli scontri politici.