Domani 79esimo anniversario della Liberazione. Comacchio ricorda nel capoluogo e nelle frazioni

Comacchio si appresta a celebrare la Festa Nazionale della Liberazione con momenti commemorativi, promossi dalla sezione Anpi locale e dall’amministrazione comunale, che si terranno sia nel capoluogo che nelle frazioni.

Domani, dalle 9.30 nei pressi di Ponte Albani a Lido degli Estensi, verrà celebrato il 79° anniversario della Liberazione di Comacchio, con la deposizione corona d’alloro al cippo in memoria del caporale T. Hunter V. C. e dei partigiani caduti per la liberazione di Porto Garibaldi. Alle 9.45 in via Marina a Comacchio, verrà deposta una corona di alloro al monumento dedicato al Maggiore A. Lassen V. C. e altri caduti inglesi, mentre alle 10, al Casone Paviero, una corona sarà al cippo in memoria del partigiano Vincenzino Folegatti. Poi, il 25 aprile, alle 9 dal parco della Resistenza di Comacchio si terrà il raduno e a seguire la partenza della 35esima Ciclodelta della Libertà, con sosta in Piazza V. Folegatti per l’alzabandiera. Commemorazioni si terranno a San Giuseppe, in Piazza Rimembranza (alle 9), a Porto Garibaldi, in Piazza don G. Verità (alle 9.15) e a Comacchio, in Piazza V. Folegatti alle 9.45.

Alle 10, al Sacrario dei Caduti, vi sarà la messa celebrata da don Guido Catozzi, seguita dalle 10.45 dal corteo per le deposizioni di corone di alloro in Piazza Roma, Parco della Resistenza, Piazza V. Folegatti, cui seguiranno i discorsi celebrativi della presidente Anpi Comacchio Susanna Pucci e del sindaco Pierluigi Negri. Presterà servizio la banda ‘Giuseppe’ Verdi di Cona.