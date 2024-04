Da Schifanoia all’Orto botanico. Aspettando i ’Giardini Estensi’

Un fine settimana alla scoperta del mondo dei florovivaisti, con 80 espositori. Giunge alla XIX edizione la manifestazione ’Giardini Estensi’, organizzata dall’associazione Pro Art e patrocinata dal Comune. L’evento sabato 4 (dalle 9.30 alle 19.30) e domenica (dalle 9 alle 19.30) nel Parco Massari, anticipata da una lectio magistralis del botanico e saggista Stefano Mancuso (il 3 maggio alle 17.30 nella Sala Estense).

Un’ottantina gli espositori che porteranno a Ferrara una varietà di eccellenze florovivaistiche, tipiche di stagione, frutto della collaborazione con decine di aziende agricole provenienti da varie parti d’Italia, con stand d’artigianato, sette incontri a tema, undici laboratori gratuiti. Oltre all’area di Parco Massari, l’evento coinvolge altri spazi cittadini, sala Estense, i Giardini di palazzo Schifanoia e l’Orto botanico. L’iniziativa è stata presentata in municipio, sono intervenuti Angela Travagli, assessore comunale alle attività produttive, fiere e mercati, Alessandro Balboni, assessore comunale all’ambiente, il presidente dell’associazione Pro Art Paolo Orsatti con Giuliana Artioli del direttivo dell’associazione. "Si tratta – spiega l’assessore Angela Travagli – di una grande mostra mercato con molte attività a tema del mondo vivaistico. Due giornate che rappresentano una grande opportunità sia per i cittadini ed esperti del settore, arricchito da incontri tematici con relatori qualificati". ‘Giardini Estensi’ si presenta con importanti novità di livello nazionale, prima fra tutte la Lectio Magistralis di Stefano Mancuso che si terrà il 3 maggio alla Sala Estense alle 17.30 (ingresso libero). Altra presenza importante sarà quella di Maria Rita Stirpe, illustratrice botanica. Sarà presentata la nuova mascotte di Giardini Estensi ideata dal graphic designer Claudio Gualandi.

"Un appuntamento importante – prosegue l’assessore Alessandro Balboni – per la promozione dell’ambiente, abbiamo voluto arricchire l’iniziativa con l’appuntamento con un illustre relatore, Stefano Mancuso. Si tratta di una due giorni che permette di promuovere e trasmettere la cultura di attenzione per il verde e gli alberi". Non mancherà la tradizionale mostra mercato, dedicata alle piante rare e insolite frutto di attenta selezione, con veri e propri i produttori d’alta gamma. Ci saranno attrezzature per il giardinaggio, artigianato di qualità e cura degli spazi verdi, tutti con prodotti esclusivi. Nel fine settimana funzioneranno vari laboratori per grandi e piccini dedicati all’artigianato ed alla coltivazione delle piante. Un ricco carnet di eventi collaterali accompagnerà la manifestazione. Da segnalare l’apertura straordinaria dell’orto botanico ad ingresso gratuito, sabato 4 e domenica 5 maggio (10/13 - 15/19).

Mario Tosatti