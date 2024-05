Donate le poltrone al centro ’Il Faro’

L’associazione di volontariato "Valieri", frutto di un gruppo di cittadini della frazione di Caprile a Codigoro e presieduta dall’infaticabile Mirco Pregnolato ha voluto fare un gesto di grande generosità ai giovani fragili che frequentano il Centro Socio Riabilitativo "Il Faro" sempre di Codigoro. Un dono dopo la bella e riuscita manifestazione giunta alla 33esima edizione del 1 Maggio, dove hanno sfilato tantissimi trattori per esprimere la dovuta riconoscenza alla terra culminata con un momento culinario molto riuscito. "Abbiamo voluto acquistare e donare due poltrone a pozzetto - spiega Mirco - poiché c’era solo il divano, così da completare un salottino dove gli ospiti del Faro si possono intrattenere per stare assieme. Oltre alle due poltrone abbiamo acquistato un canestro professionale per consentire agli ospiti di giocare a basket e una buon rifornimento di cancelleria".