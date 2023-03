Droga e prostituzione Due in manette

Due arresti eseguiti a seguito di altrettanti ordini di carcerazione da parte dei carabinieri. Il primo a finire in manette è stato un 28enne nigeriano sorpreso in zona Gad. Al momento del controllo, è emerso che su di lui pendeva una condanna definitiva a due anni e nove mesi per spaccio. È stato quindi arrestato e accompagnato all’Arginone. I militari di Porto Garibaldi hanno invece arrestato una 38enne dominicana, sulla quale pendeva un ordine di carcerazione per una condanna a due anni e quattro mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, rapina e lesioni (i fatti sono stati commessi nel 2014 nel Trevigiano). La donna è stata accompagnata nel carcere di Bologna.