Due week-end con la norcineria. Tra piatti tipici e tradizioni

TRESIGALLO

Due week-end all’insegna della tradizione e dei sapori animeranno Tresigallo dal 6 all’8 dicembre e dal 13 al 15 dicembre. Nella cornice della Città metafisica torna, infatti, l’appuntamento con "A zzuèn al maial in piàza", la sagra dedicata alla norcineria e ai prodotti tipici locali giunta alla 19esima edizione. A presentare l’evento organizzato da Pro Loco Tresigallo e patrocinato dal Comune di Tresignana, lunedì, sono stati il presidente di Pro Tresigallo Marco Pivari assieme al sindaco Mirko Perelli, affiancato dal vice sindaco Arrigo Giubelli e dagli assessori Rita Canella e Simone Mazzini. Corposo il programma dell’evento, che si arricchirà anche di altri appuntamenti culturali previsti sul territorio: dal concerto de Le Orme di sabato al Teatro ‘900, alle presentazioni dei libri alla Casa della Cultura ("A.A.A. Memoria Cercasi" di Emanuela Marra venerdì alle 18.30 e "L’ultima città del Duce. Storie ritrovate dei coloni di Sardegna" di Stefano Muroni il 13 dicembre alle 18), alla mostra nazionale di presepi e diorami a Palazzo Pio, nonché le iniziative legate al Natale. Nei due fine settimana non mancherà lo stand gastronomico in piazza della Repubblica (nelle domeniche aperto anche a pranzo), l’area La Butega dla Sagra" organizzata dai norcini ed espositori di prodotti agroalimentari del territorio, tra cui il nuovo "Amaro Metafisico" e, novità di quest’anno, le due tombole in programma il 10 e 12 dicembre alle 21, con in premio i prodotti della Sagra. Coinvolte saranno anche le scuole di Formignana e Tresigallo con "Norcini in Cattedra!", il 13 e 14 dicembre, con i norcini che presenteranno agli alunni i loro prodotti e spiegheranno loro la storia e l’importanza della lavorazione del suino sul territorio. Si rinnova anche il legame con la Casa di riposo: tra gli ospiti della struttura gestita da Cidas, tra l’altro, i volontari Pro loco organizzeranno il pranzo di Natale il 14 dicembre. Il 15 dicembre alle 14 "Sfogline in piazza", con protagoniste le sfogline che per la sagra hanno prodotto circa 150 chili di cappelletti e cappellacci e, alle 20 Gara della Salamina.