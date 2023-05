È morta Maria Cristina Barbieri, è stata assessore nella giunta Toselli

Cento piange la scomparsa dell’ex assessore Maria Cristina Barbieri, nota figura politica del centrodestra centese. Lottava da tempo contro una malattia che ieri, a 75 anni, l’ha portata via dall’affetto di tutti. "Una scomparsa arrivata improvvisamente che rattrista profondamente – dice Beatrice Cremonini di Avanti Cento - una donna da sempre impegnata sul nostro territorio che ha speso tanti anni per la comunità e il comune, assessore della giunta Toselli e grande sostenitrice del nostro gruppo. Siamo stati in contatto con lei e con la famiglia fino all’ultimo. Una grande perdita sia umana che per la città, visto il suo continuo grande impegno". Ex assessore della giunta Tuzet e poi di quella di Toselli. "La sua perdita per me è stato un grande dispiacere perché oltre i cinque anni della legislatura, aveva poi continuato a starci al fianco – dice l’ex sindaco Fabrizio Toselli – quando nel 2016 mi seguì nella candidatura fu un gesto che apprezzai tanto e che ci legò ulteriormente. Avevo per lei stima e affetto. Le affidai le deleghe ai rapporti con le consulte e il territorio, biblioteca, pari opportunità e mi affiancò anche nella pubblica istruzione, vista l’esperienza che aveva avuto con Tuzet e fu un grande supporto. Una donna che ha dedicato davvero tanti anni e tempo per il bene della città, sempre schietta e diretta. Fino alla fine aveva la voglia di continuare a collaborare con noi e partecipe della cosa pubblica".

L’ultimo saluto a Maria Cristina Barbieri sarà sabato prossimo alle 16 nella chiesa di San Biagio. In sua memoria - viene indicato – non fiori ma offerte alla Lega del Filo d’oro.

l.g.