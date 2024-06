Elezioni, Balboni: "Andate a votare". E oggi comizio di Bassi con Bonaccini

"In vista del ballottaggio che si svolgerà domenica e lunedì prossimi sia a Copparo che a Tresignana, come noto Fratelli d’Italia e tutto il centro destra unito sostengono con convinzione Fabrizio Pagnoni e Mirko Perelli". Queste le parole del senatore di Fd’I Alberto Balboni in vista del nuovo appuntamento con le urne del 23 e 24 giugno: "È chiaro che l’esito del voto sarà condizionato anche dall’affluenza alle urne, che auspico sia la più alta possibile – prosegue Balboni -. Rinunciare ad esercitare il diritto-dovere di votare significa lasciare agli altri la possibilità di decidere anche per noi ed è estremamente sbagliato, in particolar modo quando si tratta della scelta del primo cittadino del proprio comune. Invito quindi i cittadini di centro destra e di area moderata interessati a questo secondo turno a recarsi compatti alle urne per sostenere Fabrizio Pagnoni a Copparo e Mirko Perelli a Tresignana. Sappiamo che la sinistra è specialista nel mobilitare fino all’ultimo dei propri elettori. Noi dobbiamo fare altrettanto, in modo da garantire a Copparo la prosecuzione di una esperienza di governo cittadino certamente positiva e a Tresignana un cambio di marcia rispetto all’attuale Amministratore di cui la città della metafisica ha estremo bisogno". Invece, a dare sostegno in vista del ballottaggio a Enrico Bassi, candidato della coalizione "Riparti Copparo" formata da PD, M5S e lista Rinascita, oggi alla 20.30 sarà il presidente della Regione e neo eletto al Parlamento europeo Stefano Bonaccini per un comizio in piazza della Libertà. L’aspirante primo cittadino ha già fissato anche la festa di fine campagna elettorale, che si terrà venerdì dalle 20 in poi al Bar Garden del Parco Curiel: proprio all’area verde è riservato un punto del programma elettorale di Bassi, con un progetto di rigenerazione urbana volto ad "ampliare il Parco Curiel fino a via Fiorini e riqualificare le aree abbandonate riconsegnandole a famiglie e bambini". Giornate sul territorio, al mercato settimanale e incontri "porta a porta" con i cittadini delle località Tresignana per invitarli a recarsi alle urne domenica e lunedì per Laura Perelli che, sostenuta dalla lista Tresignana Prima di Tutto, al ballottaggio corre per il secondo mandato alla guida del Comune per dare continuità al lavoro svolto nei cinque anni appena trascorsi.