Elezioni, Bertarelli in campo: "Fatte scelte importanti"

LAGOSANTO

Con l’endorsement finale del sindaco di Masi Torello Francesco Bizzarri alla lista civica del gruppo "Uniti per Lagosanto" che candida Cristian Bertarelli per il secondo mandato, il sindaco uscente ha presentato ieri pomeriggio nella sala consiliare gremita la squadra con tante riconferme tra assessori e consiglieri. "Mi hanno detto di non venire - ha sottolineato Bizzarri - ma anche io ho guidato una lista civica, perché i partiti si fanno vedere qualche giorno prima delle elezioni e poi spariscono". L’attuale primo cittadino ha ricordato i 2 anni di Covid "credo i più gravosi e difficili - ha precisato - degli ultimi 100 anni" che di fatto gli hanno consentito di governare solo per 3 del suo mandato, la riduzione degli indebitamenti dovuti ai mutui "scesi della metà dai 3 milioni di euro iniziali che portato il debito procapite da 560 a 213 euro per ogni laghese, soldi che rimangono a disposizione del comune per interventi alla nostra comunità". Ha rivendicato le scelte avanzate, spesso molto prima che lo Stato lo chiedesse a tutti i comuni, sulla tecnologia messa a disposizione nella scuola di via Roma, "una delle più avanzate". Credo nessun sindaco si sia trovato dopo poco l’insediamento a dover chiudere le scuole - ha continuato, riferendosi alla scuola del Sorriso - con un tetto che era ammalorato ed il 5 giugno ci sarà la sentenza nella causa per la quale, con coraggio, abbiamo chiesto i danni stimati attorno a 738mila euro". "Di sanità se ne parla prima delle elezioni da 10 anni e oggi torniamo alla solita propaganda ma occorre essere consapevoli dei limiti della pubblica amministrazione", rivendicando come "l’unico ad essere fuori dal coro sia stato sempre solo Lagosanto fino all’ultimo bilancio dove tutti i comuni lo hanno bocciato. In un territorio di 80mila abitanti ho visto molti amministratori più che fare gli interessi dei loro cittadini sulla sanità nel Delta in particolare - ha affermato - in questi anni sono stati figurine che molto spesso assomigliavano a scimmiette ammaestrate". Infine ha stigmatizzato "le scelte scellerate fatte da un unico partito da 70 anni a livello regionale". La lista vede: Alessia Bulgarelli, Doriana Doria, Julia Cavalieri, Patrizia Orlandini, Federico Menegatti (assente), Elena Patrignani Michele Contarini, Davide Cavallari, Emanuele Soncini, Giulia Rolfini, Lucilla Bigoni e Giacomo Esposito.

c.c.