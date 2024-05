Elezioni, le tappe di Enrico Bassi: "Ci faremo conoscere casa per casa"

COPPARO

Maggio sarà un mese intenso per la coalizione che aderisce a ‘Riparti Copparo’ e sostiene il candidato sindaco Enrico Bassi. Ieri, presso la sede in via Cavour, è stato presentato il calendario di appuntamenti sul territorio per incontrare i cittadini e illustrare il programma elettorale. A partire dalle frazioni, "dove – ha ricordato l’aspirante primo cittadino – ha preso il via la nostra campagna elettorale. Nel corso degli incontri, volti all’ascolto e al confronto, abbiamo riscontrato come i paesi siano stati abbandonati dall’attuale amministrazione comunale. E da lì abbiamo deciso di ripartire, perché nessun angolo del territorio deve essere lasciato indietro. Andremo casa per casa, per presentarci e ascoltare esigenze e suggerimenti dei cittadini, prima degli incontri con le comunità". Gli appuntamenti saranno: il 9 maggio alle 18.30 al Bar in piazza XXI Giugno a Sabbioncello San Vittore; il 10 maggio alle 18 a Sabbioncello San Pietro con un banchetto dinanzi al campo sportivo; il 14 maggio alle 18.30 al Bar La Piazza a Coccanile; il 16 maggio alle 18.30 al Bar Centrale ad Ambrogio; il 20 maggio alle 18.30 al Bar Arci di Tamara; il 23 maggio alle 18.30 al Bar Arci di Saletta; il 24 maggio alle 18 con un banchetto a Fossalta; il 27 maggio alle 18.30 al Bar Trattoria ‘Il Confine’ di Brazzolo; il 31 maggio alle 18.30 al Bar da Silvio a Cesta e il 4 giugno alle 18 il banchetto a Gradizza. Inoltre sono stati calendarizzati gli appuntamenti per trattare temi che saranno al centro del programma elettorale della coalizione. Si partirà già stamattina alle 10.30 nella sede della coalizione per un incontro con le società sportive del territorio; il 7 maggio alle 17 nella sede della Camera del Lavoro si parlerà di "Welfare, salute e mobilità". E ancora, "Scuola, giovani e cultura" saranno al centro della camminata itinerante che si terrà l’11 maggio dalle 10.30 alle 11.45 (con partenza dalla sede elettorale). In data e luogo ancora da definire si parlerà di futuro dell’agricoltura assieme all’assessore regionale Alessio Mammi, mentre il lavoro sarà al centro dell’incontro con i lavoratori che si terrà il 15 maggio dalle 13 alle 14 nei pressi dell’ingresso di Berco. Infine, il 22 maggio alle 18, al Bar Garden di Copparo, assieme all’eurodeputata Elisabetta Gualmini si terrà l’incontro "Copparo chiama Europa". Oggi alle 19.15, un aperitivo elettorale alla sede in via Cavour, con ospite il capogruppo alla Camera di Azione Matteo Richetti.

Valerio Franzoni