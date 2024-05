Elezioni, Neri presenta squadra e programma

"Insieme per il futuro", la lista civica con l’appoggio dei partiti di centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Masi Torello di Maurizio Neri, alza i veli. Sono stati resi noti i candidati alla carica di consigliere comunale, si tratta di Marica Barboni, 53 anni, avvocato, Michele Bucchi, 47 anni, imprenditore edile, Gabriele Cerveglieri, 65 anni, imprenditore agricolo, Caterina Gentili, 34 anni, imprenditrice settore autoriparazioni, Lorena Ghedini, 49 anni, insegnante scuola primaria, Patrizio Occhi, 58 anni, ingegnere, Luca Pantalone, 29 anni, operaio, Marco Rizzati, 44 anni, ingegnere, Enrichetta Rizzati, 69 anni, pensionata, Asia Tomasi, 22 anni, dott.ssa in scienze giuridiche. Per quanto riguarda il programma elettorale, è stato predisposto con diversi incontri con le categorie professionali, i giovani, le associazioni e la cittadinanza tutta, che hanno permesso di acquisire le loro istanze, le loro proposte e le loro lamentele. Tra i temi principali, "la necessità della permanenza nel Comune delle scuole elementari e medie – ha illustrato Maurizio Neri - la collaborazione con la locale scuola dell’infanzia Piero Zanardi e il miglioramento dei servizi forniti da Clara. Senza dimenticare altri concreti bisogni, quali l’infermiere di famiglia/comunità, il decoro di parchi pubblici, il sostegno alle associazioni di volontari presenti sul territorio e il coinvolgimento dei giovani in iniziative culturali e informative".

f.v.