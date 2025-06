Ennesima tragedia della strada. In scooter contro un camper. Sbalzato di sella, muore a 66 anni

Si scontra con un camper e perde la vita in sella al suo scooter. È la drammatica sintesi dell’ennesima tragedia della strada, avvenuta nella mattinata di ieri sulla strada provinciale 5, in prossimità dell’incrocio con via Benetti, all’altezza di Ro Ferrarese. La vittima è Gianni Pasti, 66 anni, residente a Coccanile. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, la cui dinamica ancora in fase di accertamento, lo scooter guidato dal 66enne procedeva in direzione dell’abitato di Ro. All’improvviso, il mezzo a due ruote si è scontrato contro un camper che si stava immettendo da via Benetti sulla Provinciale. Un impatto molto violento che sbalzato sulla strada il conducente della moto. La guidatrice del camper, sotto choc, ha provveduto a chiamare subito i soccorsi. Sul luogo dell’incidente è intervento il personale sanitario del 118 che in un primo momento ha provato rianimare il centauro, ma senza successo. Alla fine nulla hanno potuto se non accertare il decesso dell’uomo. Sul posto anche tre mezzi della polizia municipale dell’Unione terre e fiumi, che hanno provveduto alle necessarie operazioni di messa in sicurezza della strada, per poi procedere ai rilievi finalizzati all’accertamento delle cause dell’incidente.

Sulla strada erano ben visibili i segni delle frenate. Presumibilmente il 66enne ha tentato di evitare il camper senza riuscirci. Le operazioni di rilievo e ripristino della carreggiata sono proseguite per tutta la mattinata. Di conseguenza la Provinciale 5 è stata chiusa al traffico per il tempo necessario, all’altezza della rotatoria Insorgenti del Basso Po con deviazione verso Ferrara e verso Guarda. Lo stop ha generato qualche disagio e rallentamento. Gianni Pasti abitava a Coccanile, seppure non fosse originario di questa zona. Non aveva figli, lascia il fratello e la compagna con cui conviveva da tempo. Nella piccola frazione copparese, la notizia della morte del 66enne è circolata velocemente, tra incredulità e commozione.

Informato della tragedia anche il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni. "Ho appreso dell’incidente mortale che ha visto perdere la vita un nostro cittadino – ha affermato –. Si tratta di un’ennesima tragedia della strada che colpisce tutta la nostra comunità. Tutti noi ci stringiamo attorno alla famiglia, esprimendo sentite condoglianze per la perdita prematura del proprio caro. Un giorno triste per tutti". Sul fronte giudiziario il pubblico ministero di turno ha predisposto il trasferimento del corpo alla medicina legale dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Ha inoltre disposto l’ispezione cadaverica e una consulenza cinematica per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.