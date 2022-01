Ostellato (Ferrara), 30 gennaio 2022 - Due comunità si sono unite nel cordoglio per la prematura scomparsa di Federica Lorenzetti, 26 anni, rimasta vittima del tragico incidente accaduto venerdì sulla Superstrada Ferrara-Mare, all’altezza di Porto Garibaldi. Un’altra giovane vita spezzata lungo le strade della nostra provincia. Federica Lorenzetti aveva vissuto a Medelana, piccola località del Comune di Ostellato, assieme ai propri famigliari, prima di...

Ostellato (Ferrara), 30 gennaio 2022 - Due comunità si sono unite nel cordoglio per la prematura scomparsa di Federica Lorenzetti, 26 anni, rimasta vittima del tragico incidente accaduto venerdì sulla Superstrada Ferrara-Mare, all’altezza di Porto Garibaldi. Un’altra giovane vita spezzata lungo le strade della nostra provincia. Federica Lorenzetti aveva vissuto a Medelana, piccola località del Comune di Ostellato, assieme ai propri famigliari, prima di trasferirsi assieme al proprio compagno a Migliaro, nel Comune di Fiscaglia. Affranti i sindaci Elena Rossi e Fabio Tosi che esprimono sentita vicinanza e cordoglio alla famiglia in questo drammatico momento.

"Federica, qualche anno fa, aveva prestato Servizio civile presso il nostro Comune – ricorda il primo cittadino di Fiscaglia, Tosi – e non posso che averne un positivo ricordo. Siamo profondamente addolorati per quanto accaduto e siamo vicini alla famiglia". Tanti sono i messaggi di condoglianze che amici e conoscenti hanno scritto sui social network, così come tanti cittadini rimasti sconvolti dalla notizia della scomparsa della 26enne. "Conoscevo bene Federica, eravamo amiche – dice Jenny Farinelli -. Di lei non si poteva che parlare bene. Era una splendida ragazza, sempre allegra: una persona meravigliosa". Parole, queste, che bastano a descrivere la giovane: una ragazza solare, allegra, la cui scomparsa ha lasciato un grande vuoto a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. In tanti hanno rivolto un pensiero, una preghiera per lei, a testimonianza di quanto fosse ben voluta sia a Ostellato, che a Migliaro. Un abbraccio sentito da parte delle due comunità è stato rivolto ai genitori, alla sorella di Federica, Annalisa, e a tutti i famigliari della 26enne che stanno affrontando il momento più difficile della loro vita.

Questo è il momento del cordoglio, del ricordo, del dolore per Federica Lorenzetti: purtroppo, i soccorritori che sono intervenuti venerdì sera sul luogo dell’incidente, non hanno potuto per salvarle la vita, pur avendo tentato l’impossibile per riaccendere la speranza. Non c’è stato nulla fare per la 26enne. Ora, si attende che venga fissata la data delle esequie, per darle l’ultimo, doloroso saluto, ma il ricordo di Federica rimarrà certamente nel cuore di quanti hanno avuto l’occasione di conoscerla.