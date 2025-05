Escursioni tra le saline con il trenino. Pronto il calendario di giugno

"Dopo un’apertura primaverile al di sopra di ogni aspettativa, con tutte le date sold out, siamo pronti per la stagione estiva a bordo del trenino". Hanno subito riscosso grande successo di partecipazione, le escursioni alla Salina di Comacchio, luogo senza tempo, ricco di tradizioni e di biodiversità tutto da scoprire. Ad esprimere soddisfazione in una nota pubblicata sul proprio sito web è la società Cadf - La Fabbrica dell’Acqua, che gestisce l’area in efficace sinergia con il Comune di Comacchio e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po. E ora ci si prepara alle visite estive. Da giugno fino a settembre, le escursioni a bordo del trenino, si terranno ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato mattina alle 9.30, con l’accompagnamento del personale della Salina. Le uscite hanno una durata di circa 2 ore e trenta, con numerose soste e attività. È necessario prenotare in quanto i posti sono limitati, contattando il numero 0533-725301, o scrivendo una e-mail all’indirizzo info@salinadicomacchio.it: gli orari della segreteria per prenotare sono dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16 e venerdì dalle 9 alle 13. Il costo dei biglietti è di 8 euro intero (da 14 a 65 anni); ridotto 6 euro (da 4 a 13 anni e over 65); gratuiti per bambini da 0 a 3 anni e persone con disabilità. Come ricordato in locandina, non sono ammessi cani, neanche di piccola taglia, in quanto la Salina è sito di nidificazione e area soggetta a protezione speciale. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso, adatto a chiunque, che permetterà di visitare la Torre Rossa, fortezza estense rinascimentale oggi restaurata e trasformata in un osservatorio d’eccezione, e di avvistare centinaia di uccelli di diverse specie.