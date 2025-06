Popolo biancazzurro in piazza per difendere i colori. La Curva Ovest: "Chiediamo a tutta la città di partecipare"

Il popolo biancazzurro scende in piazza per salvare la Spal. L’iniziativa organizzata dagli ultras punta a coinvolgere l’intera cittadinanza, una manifestazione trasversale che ha l’obiettivo di garantire un futuro a un bene comune chiamato Spal. Il ritrovo è fissato per oggi alle 19 sotto la curva Ovest, dove partirà un corteo fino a piazza del Municipio. "Non sarà una manifestazione degli ultras, nemmeno dei tifosi, ma di Ferrara tutta – precisano gli organizzatori –. Riguarda ogni cittadino che riconosce i patrimoni sociali e culturali del proprio territorio e non vuole vederli morire. Ferrara, aiutaci a salvare la Spal e darle un futuro dignitoso. Chiediamo che ci siano anche tutti i lavoratori della Spal, perché possano avere un futuro in una nuova società e avere fino all’ultimo centesimo di quello che gli spetta. Chiediamo che partecipino i ragazzi delle giovanili coi loro genitori, affinché venga riconosciuto l’infinito patrimonio umano che rappresentano e venga data loro la possibilità di continuare a giocare a pallone assieme. Chiediamo che partecipino con noi tutte le ragazze del settore femminile con le loro famiglie, perché possano continuare a dimostrare quanto valgono e con i loro successi allietino ancora le nostre giornate e venga garantito loro il futuro che meritano. Chiediamo che partecipino i fornitori che attendono di essere pagati da una persona che oltre a mettere in difficoltà i suoi dipendenti mette in difficoltà molte altre aziende del territorio e i loro lavoratori. Chiediamo che partecipi l’imprenditoria locale che ha voglia di fare rete, di costruire opportunità attraverso la collaborazione piuttosto che una competizione sterile fatta di piccole schermaglie private. Chiediamo che partecipi Ferrara, perché la Spal è patrimonio di tutti, perché la Spal è Ferrara e Ferrara è la Spal". Il gruppo Curva Ovest Ferrara ha tappezzato la città di striscioni per chiamare a raccolta tifosi, appassionati e semplici cittadini.