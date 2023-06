Estate con il Comune Ecco le graduatorie per il mese di luglio

Sono consultabili sulla pagina internet www.comune.fe.itedufe le graduatorie dei centri estivi comunali per i bambini e i ragazzi da 0 a 14 anni, per luglio. Le graduatorie definitive hanno recepito i ricorsi presentati dagli interessati. Entro oggi verrà pubblicato l’elenco con l’assegnazione del servizio e le relative liste di attesa. Ogni giovedì della settimana a partire dal 15 giugno fino al 13 luglio l’Ufficio Punto Unico effettuerà lo scorrimento delle liste di attesa per assegnazione di eventuali posti disponibili.