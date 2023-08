Ex zuccherificio, scoperta discarica "Tanti rottami e batterie usate"

I cittadini segnalano discarica abusiva dietro lo stabilimento ex zuccherificio: “Area lasciata all’incuria”. Dopo la denuncia di un abbandono rifiuti dietro Villa La Mensa a Copparo, anche Jolanda di Savoia un altro gruppetto di residenti si fa avanti per segnalare una discarica abusiva proprio ad una manciata di chilometri dal centro raccolta della spazzatura di Clara s.p.a. Si tratta di un mucchio di immondizia imponente: da quadri a batterie inquinanti, fino ad arrivare a pezzi di macchine, per non parlare dei rifiuti edili copiosi, ceste, frigoriferi, passeggini, vestiti, materiale plastico vario. Il tutto sorge a pochi metri dal centro abitato dietro l’ex zuccherificio.

Uno dei segnalanti ha riferito: " E’ qualche anno che il mucchio di pattume va accumulandosi in questa zona, personalmente ho fatto presente la situazione senza esito", un altro ancora ha asserito: "Non so nemmeno se vi siano rifiuti tossici lì in mezzo, il fatto è che tutta l’area è lasciata all’incuria, la palazzina cade a pezzi, le sere le macchine passano e scaricano lì il pattume e se ne vanno, speriamo che possa essere fatto qualcosa. Se solo si tagliasse l’erba, ormai altissima, i giunchi e gli alberi che coprono la visuale e creano la condizione perfetta all’abbandono immondezza, questi malfattori si sentirebbero meno liberi di fare ciò che fanno. Qui vicino a questo scempio ci sono delle case e qui ormai è infestato dai topi non è il massimo dell’igiene". Parole sentite di chi tiene al proprio comune ed alla riqualificazione e recupero della sopraddetta area, che tra l’altro, come è indicato sul sito della Regione alla voce patrimonio culturale, è un complesso di importanza storica. Infatti lo zuccherificio fu edificato nel lontano 1924 ed inaugurato dal Re Vittorio Emanuele III e dal Principe Umberto nel maggio del 1926. Importanza storica a parte, per così dire, siamo sempre più vicini alla realizzazione della cosiddetta agenda 2030, che ha tra gli obiettivi proprio la produzione sempre più ridotta di rifiuti ed il riciclaggio, in ottica di eco sostenibilità.

Jasmine Belabess