Ferrara Film Orchestra, il nuovo direttore è Dino Scuderi

Nata quattro anni fa, dopo la direzione di Roberto Manuzzi e Roberto Toschi, l’Associazione Musicfilm oggi ha nuovo direttore musicale per la Ferrara Film Orchestra: Dino Scuderi. Nel 1993 porta sulle scene, per la prima volta in Italia, Jesus Christ Superstar, l’opera rock di Andrew Lloyd Webber con testi di Tim Rice. Di questa messinscena è ideatore, direttore artistico e curatore dell’arrangiamento vocale, strumentale e della direzione d’orchestra. Lo spettacolo conta quasi 200 repliche in tutta Italia. In teatro compone e arrangia le musiche anche per spettacoli con Giorgio Albertazzi, Stefano Masciarelli, Silvio Orlando, Rocco Papaleo, Luca De Filippo.

Realizza il musical Salvatore Giuliano per il quale è autore delle musiche, dei testi, degli arrangiamenti e direttore d’orchestra. L’opera, con la regia di Armando Pugliese, è interpretata da Giampiero Ingrassia e Tosca. Nel 2011 il musical viene riproposto con la regia di Giampiero Cicciò (sempre con Ingrassia nel ruolo di Giuliano e con Barbara Cola nel ruolo di Mariannina). Nel 2011 è direttore musicale di Sweeney Todd. Regia Marco Simeoli. Nel 2012 gli viene affidata la direzione musicale della versione italiana del musical Shrek di Ned Grujic e Claudio Insegno. Dal 2014 fa parte del corpo insegnanti del Mip direzione artistica di Chiara Noschese. Nel 2014/2015/2016 è direttore musicale, arrangiatore e compositore per gli Italian Musical Awards presentato da Giampiero Ingrassia, Serena Rossi, Michelle Hunziker e Christian De Sica. Nel 2019 è direttore musicale di La piccola bottega degli orrori. Dal 2019 fa parte del corpo insegnanti del Brancaccio Musical Academy. Nel 2022 e 2023 è direttore musicale del musical ‘Tutti parlando di Jamie’.