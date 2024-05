Festa della Madonna del Mare: "Tanti spettacoli e buon cibo"

Gastronomia, spettacoli, intrattenimento e tradizione saranno gli ingredienti del primo week-end della Festa della Madonna del Mare che prenderà il via oggi a Porto Garibaldi. Allo stand gastronomico allestito in via Nino Bonnet (adiacente la chiesa), in collaborazione con lo staff Proloco Sagra della rana e anguilla di Marrara, verranno servite pietanze tipiche del territorio: dal risotto di mare agli spaghetti allo scoglio e chitarra, ma anche sformatino al granchio blu; fritto misto del marinaio; Anguillini fritti e anguilla ai ferri ma anche piatti tipici come Cappellacci e salama da sugo. Non solo: sarà possibile passare una favolosa serata si spera d’estate nell’area adibita agli spettacoli anche solo per gustare un drink e pizzoccherie, ascoltando della buona musica a cura dei gruppi locali. Sabato sera dalle 21 sarà in scena l’Ophidia band, mentre alla domenica sarà la volta della band "No Dance" nell’area divertimenti. Per gli amanti del gioco d’insieme, oggi ci sarà un torneo di Burraco (chi volesse partecipare può iscriversi al 333-6603049). Lo stand gastronomico effettuerà solo il servizio serale oggi, mentre sabato e domenica sarà aperto pranzo e cena (per informazioni 339-3421004 e www.tipicittaferrara.it). Ad arricchire la manifestazione saranno il grande luna park al piazzale della chiesa, oltre al mercatino della fiera e al pozzo di San Patrizio a cura dei gruppi parrocchiali. La settimana successiva si replica a partire dal 30 maggio al 2 giugno. Le giornate saranno dedicate anche alla parte religiosa: in calendario la processione serale del 1° giugno con benedizione dei rioni alle 21. Il 2 giugno si terrà la tradizionale processione (a partire dalle 15) con la Statua della Madonna sulle barche in mare, e lancio della Corona. Quest’anno, a rendere ancora più sentita la funzione si uniranno anche gli equipaggi dell’Assonautica Lido Estensi. Ci sarà spazio anche per i più giovani con attività e giochi il 1° giugno al campetto parrocchiale. A concludere l’evento sarà un grandioso spettacolo pirotecnico, domenica alle 23, visibile dal campetto dietro la chiesa, con accesso dallo stand gastronomico.

v.f.