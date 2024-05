Festa di gala, ‘Zona Ariosto’ punta sul cuore

Si è tenuta, a palazzo Roverella la festa di gala benefica organizzata dalla ‘Zona Ariosto’, composta dai Rotaract Club di Ferrara e Cento.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti dalla città estense e della provincia, ma anche da Padova, Rimini, Ravenna, Bologna e Mantova. "È stato meraviglioso vedere come la comunità sia pronta a rispondere quando ci si mette in gioco per il bene comune, per preservare e proteggere la vita – spiegano gli organizzatori –. E grazie alla generosità dei nostri sponsor e al contributo di tutti i partecipanti siamo riusciti a raccogliere la cifra di 18mila euro che verrà utilizzata per comprare defibrillatori da donare alle città di Ferrara e Cento e collocati nei luoghi pubblici delle nostre comunità in accordo con le amministrazioni. Tra i maggiori sponsor Masi Conditioners, Salvi Vivai e Dinamica agenzia di comunicazione, senza dimenticare gli altri per mezzo dei quali abbiamo raggiunto un risultato straordinario".

l. c.