Festival della legalità, focus sulla vicenda Bergamini

COMACCHIO

Sabato a Comacchio è in programma il ‘Festival della Legalità’, promosso e organizzato dall’assessorato alle Politiche Educative in collaborazione con Msp Italia e la civica scuola di Musica di Comacchio. Il progetto è volto all’educazione alla cittadinanza attiva, alla diffusione di una cultura del rispetto, dell’io e dell’altro, e più in generale, contro ogni forma di violenza, sopraffazione e ogni atto con risvolti ed aspetti caratteristici dei fenomeni mafiosi. La partecipazione è gratuita.

Il programma prevede dalle 10, in piazzetta Trepponti, la partenza della "Camminata della legalità", cui seguirà l’incontro "Denis Bergamini – Un caso italiano", con la testimonianza di Donata Bergamini, sorella di Denis, in collaborazione con l’Associazione "Verità per Denis". Poi, il concerto delle orchestre scolastiche "MusicAscuola" degli Istituti comprensivi di Comacchio e Porto Garibaldi, curato dalla Civica scuola di Musica di Comacchio. A chiudere il Festival della Legalità per l’anno scolastico 2023/ 2024 sarà un buffet e un momento conviviale (in caso di maltempo, l’evento si svolgerà il prossimo 18 maggio). L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto "Liberi dalle mafie Comacchio", cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, promosso e organizzato dall’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Comacchio.