Fino al 30 marzo iscrizioni online ad asili e materne

Fino al 30 maggio compreso, e solo online, si possono iscrivere ai Servizi per la Prima Infanzia comunali per l’anno educativo 2024/25, i bambini e le bambine nati dal 1 gennaio 2022 al 30 maggio 2024 e residenti nel Comune di Cento. Le domande di iscrizione ai servizi sono da effettuare esclusivamente on line utilizzando il link presente sul sito del comune. La municipalità avverte anche, che le graduatorie dei bambini dei servizi 0-3 anni non saranno più pubblicate sul sito del Comune di Cento con il cognome e il nome dei bambini ma solo con il numero di protocollo assegnato dal programma alla domanda di iscrizione nel rispetto della tutela della privacy. Raccomandano ai genitori di conservare il numero di protocollo dell’iscrizione.