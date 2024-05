Forlani presenta la sua squadra: "I primi segnali sono confortanti"

OSTELLATO

"Insieme per Ostellato" ha rotto gli indugi e ha presentato la squadra che sosterrà la candidatura a sindaco di Rossano Forlani: "L’idea di progettare insieme rappresenta la chiave per costruire un futuro migliore per la nostra comunità – è la dichiarazione d’intenti di Forlani - L’obiettivo è creare un ambiente in cui ciascun cittadino si senta parte attiva del processo decisionale e possa contribuire alla crescita e al benessere del nostro paese". Rossano Forlani guida un gruppo civico, distaccato dai partiti e, pur essendo alla sua prima esperienza in campo politico, è determinato a imporsi nella corsa elettorale. "Ci stiamo dando da fare, i primi segnali ricevuti dal territorio sono confortanti e ci stimolano a fare sempre di più. La gente sente il bisogno e ha voglia di un cambiamento, focalizzato sul coinvolgimento nella vita di tutti i giorni". Forlani ha 53 anni, residente nel capoluogo, ricopre il ruolo professionale di consulente aziendale dopo aver dedicato gran parte del proprio percorso come dirigente in una nota realtà insediata nell’area industriale "Sipro". La squadra di Forlani è composta da dieci profili interessanti: Manuele Marani e l’ex calciatore professionista Davide Marchini. Rappresentano località, settori e portano nel gruppo le proprie competenze anche Antonia Trevisani, Luca Pellegrino, Nicolas Bolognesi, Roberta Pigaiani, Stefano Melchiori, Andrea Negri, Paola Andreatti e Chiara Scanavini. "Un altro punto essenziale del nostro programma – aggiunge Forlani – è il rilancio delle Valletta".

f.v.