’Fuori tutto’ a Portomaggiore Domani e sabato arrivano i saldi

"Fuori tutto!", è lo slogan che accompagna i saldi stagionali di fine estate.

La nuova edizione del "Fuori tutto" a Portomaggiore è in programma da domani a sabato compreso dalle 9 alle 20 e proporrà occasioni speciali nei negozi della città.

L’evento è organizzato dal Comune di Portomaggiore, la Pro Loco e la collaborazione degli esercenti del centro.

Al rientro in città i portuensi troveranno un fine settimana di grandi occasioni e opportunità per i loro acquisti nei negozi del centro che aderiranno all’iniziativa.

"E’ diventato un appuntamento tradizionale del commercio portuense – spiega Giovanna Toschi, presidente della Pro Loco Portomaggiore – atteso come opportunità di rilancio e di promozione delle attività.

L’adesione è stata pressoché generale, mi riferisco ai negozi di abbigliamento, calzature e altre tipologie merceologiche, tranne le attività alimentari. L’edizione dell’anno scorso era andata bene, tanto che alcune attività avevano assunto del personale per fronteggiare l’affluenza straordinaria; è infatti un’occasione per fare buoni affari per gli avventori e per i commercianti di vendere la merce rimasta invenduta".

f. v.