Ferrara, furti in ospedale per 10mila euro: infermiera arrestata

Ferrara, 25 marzo 2023 - Un’infermiera è stata arrestata - e poi liberata dal pm - dopo un’indagine su furti in corso, all'ospedale di Argenta: la donna è stata bloccata dai carabinieri per furto nel nosocomio a conclusione di una indagine nata il febbraio scorso quando l'Asl segnalò “ammanchi sospetti” di materiale sanitario da un reparto del ‘Mazzolani-Vandini’ di Argenta.

I carabinieri argentani hanno avviato degli accertamenti che hanno permesso di individuare l'infermiera quale presunta responsabile degli indebiti prelevamenti di attrezzature sanitarie. Considerato che il lavoro della donna è organizzato su turni, i militari questa mattina l'hanno osservata durante il servizio notando che prendeva dei materiali dal reparto in cui stava lavorando.

All'uscita dell'ospedale i carabinieri di hanno controllato la donna che è stata trovata in possesso di attrezzatura ospedaliera e farmaci da banco verosimilmente poco prima portati via nel suo reparto alla fine del turno lavorativo: quindi hanno anche perquisito la casa dell'infermiera, trovando altra attrezzatura ospedaliera, farmaci e dispositivi di protezione individuale per un valore di mercato complessivo di oltre 10.000 euro, materiale che è stato restituito alla struttura sanitaria.

L'arrestata, su disposizione della autorità giudiziaria, è stata posta in libertà in attesa del processo.