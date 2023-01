Gal, bando per aiutare le imprese agricole "Così si favoriscono gli ammodernamenti"

Il Gal (Gruppo di Azione Locale) Delta 2000, nei giorni scorsi, ha pubblicato il Bando rivolto alle imprese agricole dell’area delimitata per periodo 2014-2020 del Psr Emilia-Romagna. Area delimitata che interessa i comuni di Argenta (in parte), Riva del Po (limitatamente al territorio dell’ex Comune di Berra), Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato e Portomaggiore (in parte), oltre a sei comuni del Ravennate. Obiettivo del bando, pubblicato lo scorso 22 dicembre, è di contribuire ad investimenti da effettuare nelle aziende agricole per miglioramenti ed ammodernamenti, aumentare la quota di mercato e diversificare le attività, sia in imprese singole che associate. Le risorse disponibili ammontano a 700mila euro. Si potranno avere contributi pari al 45% delle somme imponibili in caso di aziende condotte da giovani o in zone con particolari vincoli, o del 35% in tutti gli altri casi, compresi investimenti per trasformazione, lavorazione e commercio dei prodotti aziendali, finalizzati alla costruzione o sistemazione di immobili, miglioramenti fondiari, acquisto di macchine ed attrezzi, impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali, investimenti per attività di vendita diretta, acquisti di programmi informatici, brevetti o licenze, copertura di parte delle spese professionali e tecniche. Le domande dovranno essere presentare attraverso la piattaforma regionale Siag ad Agrea, entro il 30 marzo. Per ogni informazione, valutazione e predisposizione delle domande, nonché presentazione al portale Siag, gli uffici di Coldiretti Ferrara sono a disposizione degli interessati con il proprio staff tecnico.

v.f.