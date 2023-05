Geotermia alle stelle "Hera riveda i prezzi Serve più trasparenza"

La battaglia contro i rincari legati al teleriscaldamento non si ferma. Le novità, in questo senso, sono due. La prima è la segnalazione che i cittadini aderenti alla Rete civica contro i rincari del teleriscaldamento hanno fatto ad Arera. Le richieste all’autorità di regolazione energetica avanzate dai residenti sono molto esplicite: "far rimodulare ad Hera i prezzi del teleriscaldamento facendo dipendere dai costi del gas metano la sola percentuale - 15% - prodotta da combustibili fossili e parametrando la restante percentuale - 85% - prodotta da geotermia e termovalorizzatore, ai valori del 1° semestre 2021 fissati a circa 0,06 €kWh, in linea con i prezzi praticati per la geotermia - 0,059 €kWh" e la seconda è "richiamare Hera a comportamenti di "maggiore" trasparenza nei confronti dell’utenza - comunicazione mensile dei prezzi del Teleriscaldamento in ritardo, sia rispetto alla comunicazione mensile dell’Autorità, che all’invio delle bollette stesse". Nel frattempo, i cittadini hanno ottenuto un incontro con i vertici di Hera e l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni, proprio per discutere della tariffazione e del contratto che il Comune ha sottoscritto con la multiutility e che secondo i cittadini non ha raggiuto l’obiettivo sperato: il risparmio. "Hera e il Comune – spiega Massimo Buriani (nella foto), cooperativa il Castello che ha preso parte alla delegazione di residenti – continuano a sostenere che le famiglie ferraresi, senza quell’accordo, avrebbero speso tre milioni di euro in più. Ma, in realtà, dipende dal parametro di riferimento. Il punto è capire come mai è stato fissato un prezzo di 0,155 euro per kilowatt ora sulla componente fissa della geotermia. Non solo, attualmente il prezzo del gas è molto più basso di questo valore, dunque con questo accordo, nel corso dell’anno, coloro che sono allacciati al teleriscaldamento rischiano di pagare di più rispetto a coloro che sono allacciati al gas. Su questi elementi è stato aperto un confronto". Un tavolo che, per lo meno nelle intenzioni dei cittadini, è destinato a durare nel tempo. Tanto più che l’obiettivo finale sarebbe quello di "rinegoziarne i parametri". La segnalazione fatta ad Arera coglie un’istanza condivisa e, grazie all’intervento del decreto Pnrr 3, fa presente Buriani, "dovrà esserci un impegno concreto da parte di Arera per stabilire criteri chiari nella formulazione delle tariffe legate al teleriscaldamento".

Quest’inverno, però, i rincari hanno già colpito pesantemente le famiglie. A tal punto che "alcune, specie formate da persone anziane o con basso reddito, hanno scelto di rimanere al freddo per il timore di bollette troppo elevate". A confermarlo è Gianni Ferrioli, che amministra diversi condomini in città e che ha iniziato la lettura dei contatori in alcune palazzine, rilevando consumi piuttosto bassi legati all’inverno appena trascorso.

Federico Di Bisceglie