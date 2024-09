Giochi di luci e zampilli, la fontana restaurata è uno spettacolo

La comunità copparese, giovedì sera, si è riunita in piazza della Libertà. In tanti hanno voluto partecipare alla cerimonia di restituzione della fontana monumentale restaurata, sulla quale sono impressi i nomi dei caduti nei conflitti della prima metà del ‘900. Ad accogliere la cittadinanza, il sindaco Fabrizio Pagnoni assieme alla giunta, a componenti del Consiglio comunale, autorità civili, militari e religiose, rappresentanti delle associazioni locali e dell’Azienda Usl, nonché i professionisti che sono stati impegnati nell’intervento che rientra nel più ampio progetto di rigenerazione urbana finanziato con risorse Pnrr. "Essere qui stasera – ha affermato il primo cittadino – rappresenta il nostro essere comunità. Non vogliamo mancare nelle occasioni importanti, come questa, che ci consente di rimarcare il senso di appartenenza al territorio". Il sindaco ha ringraziato tutti i presenti e, in particolar modo, coloro che hanno lavorato al restauro della fontana. A partire dai tecnici di Patrimonio Copparo rappresentati da Mauro Crepaldi e Francesca Trazzi, con la squadra di lavoro composta dagli architetti Enrico Ferraresi, Caterina Villani e Simona Cesari. In tema di restauro dei materiali ha illustrato la progettazione Cinzia Bucchi, mentre a spiegare l’opera di restauro vera e propria è stata Natasha Poli, che ha lavorato con Alberto Sorpilli per la ditta aggiudicataria della rigenerazione della piazza Geocostruzioni. Gianluca Orazio dell’azienda veneziana Forme d’Acqua (Ecosistem) ha presentato la parte impiantistica, con Elia Orazio che ha provveduto all’attivazione della fontana.

v.f.