Giochi di ruolo e sfide con le carte. Ecco il torneo del fantasy italico

A Villa La Mensa, venerdì e sabato debuttano "I Giochi della Durlindana", realizzati da GruppoZero, con la co-organizzazione di Ioiad, in collaborazione con La Brigata di Sottomonte con il patrocinio del Comune di Copparo. Sarà un vero e proprio festival del fantasy italico, con giochi di ruolo, tornei di carte collezionabili e un torneo di FC 24: parteciperà GDrrante, fondatore e amministratore della community di giochi di ruolo più grande d’Italia, che sarà Master dal tavolo di Mork Borg. E in più rievocazioni storiche, musica, mostre, consulenze tarologiche di Tarocchi Estensi e visite guidate, taverna e birre artigianali aperti a tutti. L’inaugurazione sarà alle 18 di venerdì, con l’apertura degli stand gastronomici e delle esposizioni: la mostra "Copparonia" di Indiano Le Rouge, e l’esposizione steam-punk di Mr. Bolpi. Alle 18 inizieranno anche le attività, con l’introduzione ai giochi di carte di Ioiad; alle 21 il via i giochi di ruolo di GDrrante e quelli della Brigata di Sottomonte. Sempre alle 21 è fissato il torneo di Magic The Gathering – Commander di Ioiad, con in palio un buono da spendere in negozio. Alle 20 si potranno degustare le birre artigianali del BrewLab Sant’Apollinare e alle 21 di entrambe le giornate si potrà visitare Villa Mensa in notturna. Il festival proseguirà sabato con giochi, rievocazioni storiche della Compagnia d’Arme del Santo Luca alle 14, e la musica dei Good Night Irene alle 21.

v.f.