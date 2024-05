Giù il sipario sulla 45esima edizione. Ecco i vincitori scelti dai ragazzi

CENTO

Il Premio di letteratura per ragazzi, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ieri ha visto il suo atto finale di quest’edizione con la consegna dei premi ma anche lanciando un’iniziativa molto bella e di solidarietà per festeggiare i 45 anni di vita di questo, raccogliendo libri da donare alla pediatria di Cona. Un premio di letteratura dai grandi numeri: 171 libri, 713 classi coinvolte in Italia ma anche Parigi, Svizzera e Istria con 14.194 studenti, 5039 ragazzi della primaria, 9155 della secondaria di primo grado, votanti 627 classi cioè 12.476 studenti di cui 4915 della primaria e 7561 della secondaria.

"I ragazzi hanno determinato la classifica – ha detto Raffaella Cavicchi, presidente della Fondazione Carice facendo un plauso anche a Elena Melloni per essere la macchina organizzatrice di tutto - crediamo tanto in questo premio perché leggere è importantissimo e iniziare in giovane età aiuta a crescere meglio, a imparare, ad ampliare il lessico e tanto altro. E vince anche Cento che in questi giorni è stata protagonista del festival con tante iniziative. A ribadire l’importanza del Premio è stato il sindaco, davanti a una platea ricca di autorità ma anche di giovani studenti. "Grazie alla Fondazione per questo grande impegno che da 45 anni si assume nei confronti dei nostri ragazzi e di migliaia di altri in tutta Italia e oltre – ha detto Edoardo Accorsi – quella di fare sistema tra le realtà, come fate voi, è una grande forza. Questo Festival e il Premio lo dimostrano, con le collaborazioni che sono state realizzate e che ci consentono di uscire dal nostro perimetro e confrontarci con realtà molto più grandi. Questo è un premio che ci dà notorietà come città, che ci fa fare sistema e soprattutto si rivolge ai giovani, importante perché leggere fa vivere con domande aperte". A dirigere l’evento, Elena Melloni che ha parlato della bella iniziativa di quest’anno legata al premio, che vede coinvolta anche la Benedetto XIV nella raccolta di libri "usati ma tenuti bene" per bambini che, tramite la Circi di Ferrara, saranno a disposizione dei bambini ospiti nel reparto di Pediatria dell’Ospedale di Cona. La raccolta sarà al Palazzetto il 12 maggio e la Fondazione Carice ha già annunciato di aggiungere un consistente numero di libri. Poi la premiazione. A vincere nella sezione Scuola Primaria è stato ‘Chi vuole diventare detective?’ di di Pablo De Santis, per la secondaria di primo grado ‘L’imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise’ di Dan Gemeinhart, nel concorso per illustratori Carme Solé Vendrell con le illustrazioni de ‘La crociata dei bambini’, Miglior narrativa illustrata a Franco Matticchio con ‘Bambini Nascosti’ e premio speciale miglior copertina a Marco Soma’ per il libro ‘Respira’. Menzione speciale alla Casa Editrice A Vanvere perle ‘Amicizie Per Posta Ordinaria’ e ‘Bambini Nascosti’.

