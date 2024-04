"Giuliano Marchetti sta bene"

In riferimento all’articolo pubblicato sul nostro giornale il 18 aprile scorso ’Tiro a segno, lutto per la scomparsa dell’allenatore Marchetti’ teniamo a precisare che Giuliano Marchetti non è affatto deceduto. Ci scusiamo con il diretto interessato e con i lettori per l’errore.

Anche la società Asd Tiro a segno di Bondeno che ha diffuso il comunicato della morte dell’allenatore, si scusa per l’errore. È la stessa presidente Marina Giannini a fare ammenda: "In relazione alla notizia diffusa sugli organi di informazione relativa alla scomparsa di Giuliano Marchetti la Direzione dell’Asd Tiro a segno di Bondeno si è basata su una fonte che è risultata inattendibile ci scusiamo infinitamente e ufficialmente con tutti ma soprattutto i familiari per l’imperdonabile errore accorso in buona fede nei confronti di una persona che stimiamo e che ha dato tanto al nostro sport". Giuliano Marchetti è una persona stimata sul territorio che ha fatto la storia del Tiro a segno.