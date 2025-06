Gli alunni dirigono un’orchestra. Un tributo al Maestro Abbado

Ferrara sale sul podio: i bambini dirigono un’Orchestra al Teatro Comunale. Il Teatro Comunale Abbado si prepara ad accogliere un evento straordinario oggi alle 18: Ferrara sale sul podio. Quattordici bambini della IV Q della scuola paritaria San Vincenzo di Ferrara avranno l’opportunità di salire sul palco e dirigere la prestigiosa Orchestra del Conservatorio G. Frescobaldi della città estense.

Questo progetto, nato nel 2021 da un’idea del Maestro Alessandro Nidi e di Moni Ovadia, si ispira all’indimenticabile eredità del Maestro Claudio Abbado. L’iniziativa offre ai giovani protagonisti un’occasione di crescita personale e culturale attraverso l’esperienza diretta con la musica e l’arte della direzione d’orchestra. Sotto la guida del Maestro Alessandro Nidi, gli alunni si confronteranno con un repertorio che spazierà dalle sinfonie di Beethoven e Brahms alle celebri colonne sonore di Ennio Morricone (a cui sarà dedicato un concerto gratuito il 25 giugno in piazza Ariostea nell’ambito del Ferrara Summer Festival) e John Williams (Jurassic Park), includendo brani di Haendel e il valzer di Shostakovich.

Per l’anno scolastico 2024/2025, la classe IV della paritaria San Vincenzo partecipa al progetto con gli alunni Marta Bulla, Sofia Canella, Massimiliano Colombani, Edoardo Coratti, Gaia Dall’Ara, Ginevra Dell’Uomo, Tommaso Finessi, Gregorio Garutti, Niccolò Lorenzo Macagno, Vittoria Marchetti, Amelia Mestieri, Ginevra Mischiatti, Andrea Russo e Vittoria Zuffellato. Il corpo docente coinvolto comprende la direttrice della scuola primaria Francesca Maria Garbini, la docente prevalente Laura Guarnieri e la docente di musica Cecilia Cenacchi. L’entusiasmo dei giovani direttori è contagioso.

Il Maestro Nidi, compositore, direttore e pianista con esperienze anche con l’Orchestra Toscanini e collaborazioni con artisti come Franco Battiato e Lucio Dalla, spiega la filosofia del progetto: "Insegnare la direzione d’orchestra a bambini, ragazzi e adulti senza richiedere loro conoscenze musicali pregresse è un lavoro che parte dalle emozioni che la musica suscita. Questo progetto offre un nuovo punto d’ascolto: quello del direttore d’orchestra".

Garbini manifesta la soddisfazione dell’istituto per questa "preziosa opportunità" offerta dal Teatro Comunale. Sottolinea la crescita dei ragazzi durante il percorso, accompagnati con “grande pazienza e professionalità” dal Maestro Nidi, e come questa sia stata un’occasione unica per scoprire la “meraviglia della musica dal vivo”, un’esperienza formativa da condividere con scuola e famiglie.

Carlo Bergamasco, direttore generale del Teatro Comunale, evidenzia l’importanza dell’iniziativa e dell’"originale metodo pedagogico". Il progetto è prodotto dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con il Comune e il sostegno di Eni. L’attività è realizzata grazie al contributo concesso alla biblioteca della Fondazione Teatro Comunale dalla direzione generale educazione, ricerca e istituti culturali del ministero della cultura.