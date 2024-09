Gli studenti e l’imprenditorialità. Unife, un centro per partecipare a progetti, laboratori e iniziative

Un nuovo spazio a disposizione degli studenti di Unife nella sede dell’ex Teatro Verdi. Si chiama Student Entrepreneurship Centre, ed è stato inaugurato ieri mattina alla presenza della rettrice Laura Ramaciotti nei locali di Laboratorio Aperto, in via Castelnuovo. L’iniziativa nasce nell’ambito dell’European University Alliance Colours della quale l’Università di Ferrara fa parte insieme ad altri otto atenei: il progetto promosso dall’Unione Europea si prefigge di affrontare le nuove sfide globali legate alla transizione ecologica, digitale e sociale con un approccio multidisciplinare e inclusivo per ripensare radicalmente l’insegnamento, la ricerca, la conoscenza e la transizione tecnologica, con l’accento sulla cooperazione con gli stakeholders regionali. Lo Student Entrepreneurship Centre (Sec) è uno spazio-catalizzatore per supportare connessioni, scambi e occasioni fra gli studenti dell’ateneo ferrarese.

Il Centro vuole agevolare la collaborazione con differenti realtà accademiche e diversi partner locali, regionali e internazionali per sviluppare l’elaborazione di idee e progetti partecipativi di imprenditorialità studentesca, all’insegna della creatività e della sostenibilità, in risposta alle sfide e alle necessità concrete e urgenti della società contemporanea. Oltre a fornire supporto agli interessati offrendo opportunità di sviluppo dei propri progetti, il Sec proporrà anche una serie di eventi e iniziative per stimolare e coinvolgere la comunità studentesca in attività pensate per valorizzare e accrescere le competenze e la cultura imprenditoriale, in un approccio orientato alla traduzione pratica e diretta delle conoscenze. Inoltre, si propone di offrire e promuovere occasioni di formazione trasversale basate su strategie innovative di educazione e ricerca e di diventare un punto informativo su possibilità di sostegno e finanziamento di idee di impresa. "Sono particolarmente fiera di inaugurare lo Student Entrepreneurship Centre di Unife alla presenza dei nostri partner territoriali - ha dichiarato la rettrice Ramaciotti -, il centro completa l’offerta formativa della nostra Università a favore delle studentesse e degli studenti. Oggi gli atenei devono offrire percorsi formativi capaci di valorizzare la persona, che consentano di validare anche le idee e i percorsi imprenditoriali, in modo da favorire la crescita professionale. Il nostro ateneo valorizza i percorsi imprenditoriali ormai da più di vent’anni e, in questo periodo, ha dato vita a più di 40 iniziative imprenditoriali. Ci auguriamo che questo centro possa favorire questi processi di creazione di impresa e rappresentare un punto di riferimento per la nostra comunità universitaria". "Unife è un motore fondamentale per la vita intellettuale ed economica della nostra città – le parole del vicesindaco Alessandro Balboni -. Per questo motivo, la collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’Università di Ferrara è una necessità imprescindibile per il futuro della nostra città. Ho avuto il privilegio di lavorare a stretto contatto con Unife in numerose iniziative, tra cui il progetto Colours, e credo fermamente che la capacità di saper cogliere e valorizzare queste opportunità sia un esempio virtuoso che dobbiamo perseguire per favorire lo sviluppo del nostro territorio".