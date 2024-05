Grano Rosso Sangue spegne 25 candeline

SCORTICHINO

Band e cover, rock e folk, cantautori e musicisti in un palco aperto al territorio, alle eccellenze e ai giovani. E’ Grano Rosso Sangue, il festival arrivato alla sua venticinquesima edizione, che da oggi a domenica, nella struttura del campo sportivo di Scortichino, vede sfilare la musica che si diffonde forte e viva dalla pianura. Tra i momenti più attesi, Simone Nardini, in arte N4rdo, 22 anni, di Scortichino, autore e cantante rap trap, che si esibirà domani alle 22.30. N4rdo dal 2020 ha all’attivo diversi brani in un’escalation di carriera partita da singoli come ‘Inferno’ e ‘Pensieri’, ‘Parlo io’, ‘’Cuore viola’, ‘Doppio passo’, ‘Tutti noi’, per arrivare al lancio di questi mesi di ‘Demoni&Angeli’ che ha superato su Spotify i 25 mila streaming. Il festival propone tre giorni di musica di band locali, nazionali ed emergenti ma anche di buona tavola e sapori della tradizione. La domenica pomeriggio poi, sarà dedicata alla festa per il decennale dell’inaugurazione del plesso scolastico di Scortichino. Andiamo al programma.

Ad aprire il festival oggi, a partire dalle 17, la band alternative metal Effe by Pub Agorà, alle 21 spazio alla musica alternative indie e pop rock de I trillici, alle 22 Caterina con il genere indie pop per concludere con i Dj Alpaca e Pedro de la Vega con musica rock, country e folk. Domani alle 18 suoneranno i Tecnici del Caos con alternative indie e pop rock, alle ore 19 esibirà Mr. Wareman con underground rap seguito dall’aperitivo heavy rock con The Outliners seguiti dal rock italiano di Ego Rock e dei The Smokers. Dopo il concerto di N4rdo, dalle 23 la musica dal vivo dei Mean Machine, band tributo dei Nirvana. Terminata la musica dal vivo, inizierà l’after party con il rock e il funky di Dj Otto La giornata di domenica, dalle 16, sarà invece dedicata al decennale dall’inaugurazione della scuola di Scortichino, che comprende la scuola primaria statale B. Bisi e la scuola dell’infanzia paritaria Sant’Eurosia con i discorsi delle autorità e le testimonianze di chi ha realizzato e vissuto questi anni di scuola.

Dalle 16.30 saranno i più piccoli, i protagonisti con lo spettacolo "Cuori In-canto" curato dalla Primaria in collaborazione con la scuola di musica Auxing di Bondeno e la filarmonica Giuseppe Verdi di Scortichino nell’ambito del programma "Per chi crea" di Siae e Mic. Successivamente, sul palco saliranno i bambini dell’orchestra scolastica in un’esibizione curata dalla scuola di musica Theremin, e a seguire quelli dell’infanzia con lo spettacolo "Mettiamoci in gioco". Dalle 18 si apparecchiano le tavole, per una cena di beneficenza a favore della scuola, in un momento che si fa occasione per ringraziare le maestre Elisa e Rossella che festeggiano 25 anni di servizio alla scuola dell’infanzia.

Claudia Fortini