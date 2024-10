Guide all’ascolto e concerti in 25 eventi

’Guida all’Ascolto’, ’Classica d’Ascolto’ con le presentazioni letterarie di ’Nero su Bianco’ il sabato e la domenica alle 15.30, e le ’Guide all’Ascolto per bambini’ in programma il venerdì alle 17.30. Questi i titoli dei 25 appuntamenti ad ingresso libero dedicati alla cultura della musica, aperti alla città ed organizzati dall’Associazione Musicisti di Ferrara aps – Scuola di Musica Moderna che prenderanno il via sabato 2 novembre con ’Sguardi oltre il mainstream: Dirk Hamilton e il suo percorso artistico’. "Dopo il successo di ’Un fiume di musica’, i concerti al grattacielo e al parco Coletta – sottolinea Roberto Formignani, presidente dell’associazione – proponiamo diverse iniziative che si spalmeranno per tutto l’anno scolastico dedicate a studenti, musicisti ed insegnanti che si avvicinano alla nostra scuola. Siamo grati all’amministrazione comunale di Ferrara per il suo sostegno che ci permette di allargare la platea di allievi di Amf, in attività da più di 20 anni". Proprio per incentivare la frequenza dei più giovani ai numerosi appuntamenti sarà presto disponibile la app ’Ci Sono’, scaricabile gratuitamente sugli store Android e MacOS, una applicazione studiata e realizzata dall’insegnante Michele Semenza con la quale si potrà marcare la propria visita ad ogni appuntamento.

"È un progetto pilota ideato dalla nostra associazione – prosegue Semenza – e che ci piacerebbe venisse adoperato anche per altri luoghi, in sinergia con scuole medie, superiori e università, per attuare in scala molto più grande la stessa modalità premiante, con crediti formativi rilasciati dai vari istituti superiori, accesso a tirocini e workshop a numero chiuso, il tutto appunto per far vivere alle giovani generazioni esperienze culturali che spesso sono lontane dal loro immaginario". Una applicazione che sarà molto utile anche per la cultura, ravvisa l’assessore comunale alla cultura Marco Gulinelli, "poiché dalle premesse si dimostra una app molto trasversale per il pubblico. Sono grato ad Afm che ci permette di scoprire e riscoprire la musica, una realtà fatta di socialità e cresciuta in questi anni tanto da essere diventata un elemento fondamentale per la nostra città, per virtuosità e duttilità, nel campo della musica". Durante l’anno scolastico proseguirà anche la collaborazione con il Teatro Abbado con ’Classica d’Ascolto’, in programma domenica 17 novembre alle 15.30, appuntamento illustrato da Ludovico Bignardi. Le iniziative proseguiranno con ’Guide all’ascolto per i bambini’ di venerdì 29 dicembre alle 17.30, con ’Il mandolino ballerino’, voce narrante, mandolino e chitarra di Antonio Stragapede, con il ciclo letterario ’Nero si Bianco’ – rassegna a cura di Rosario Cultrera–, con ’Senza vizi è una vita di merda’ di Franco Schipani, edizioni Baldini+Castoldi della collana Le Formiche, domenica 1° dicembre. Gli incontri si svolgeranno nell’aula magna Stefano Tassinari della scuola di musica moderna di via Darsena, al civico 57. L’ingresso agli eventi è gratuito libero fino ad esaurimento posti.