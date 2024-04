Hyde il prestigiatore ospite a Offcast

Oggi alle 18.30 in viale Alfonso I d’Este 13, Offcast – il podcast live del teatro Ferrara Off – ospita lo youtuber e prestigiatore ferrarese Hyde. Per partecipare alla regsitrazione dal vivo della puntata con il pubblico, prenderà una pausa dalla grande sfida che lo sta vedendo impegnato: ‘Hyde10mila’, la nuova impresa che consiste nel risolvere diecimila cubi di Rubik in diretta sul suo canale Twitch. Per un paio d’ore Hyde uscirà dal mondo virtuale per incontrare di persona gli spettartori di Offcast.